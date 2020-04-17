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 Польская компания выпустила автобус на водороде

Польская компания "Solaris" ввела в эксплуатацию новый городской автобус "Urbino 12 hydrogen", который работает на водороде.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на "Solaris".

Водородный автобус "Urbino 12" оборудован водородными топливными элементами мощностью 60 кВт. В них происходит процесс электролиза, в результате которого вырабатывается электроэнергия, которая питает трансмиссию.

На одной заправке автобус может проехать около 350 км. Водород хранится в газообразном виде под давлением в 350 атмосфер в 5 баллонах, размещенных вдоль крыши автобуса.

Для снижения энергопотребления автобус оснащен климатической установкой с тепловым насосом на основе CO2, что позволит использовать отработанное тепло от топливных элементов. Как заявляет производитель, такое решение гарантирует достаточно высокую эффективность и позволит еще больше увеличить дальность пробега.

Компания "Solaris" известна автобусами "Neoplan", а также одними из первых электрических автобусов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189840
 
 
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