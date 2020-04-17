 На Закарпатье начали возвращать средства за неиспользованный за зиму газ

Средства могут быть использованы потребителями для оплаты текущего потребления газа либо перечислены по их заявлению на банковский счет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компаении.

Так, начиная с 20 апреля, в "Личном кабинете" на веб-сайте 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления топлива.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый (88015, Ужгород ул. Погорелова, 2) или электронный адрес ООО "Закарпатгаз Сбыт" contact@zkgaszbut.104.ua заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальном ящике, который установлен ​​на входе каждого из Центров обслуживания клиентов.

В компании уточнили, что экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится по этой ссылке.

Компания сможет оперативно вернуть средства после того, как получит письменное заявление и документы, указанные в заявлении.

Проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на веб-сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0312) 42-47-04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для Вас как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении стабильной цены на него в течение отопительного сезона", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

По данным "Закарпатгаз Сбыта", в области участниками акции стали 1 739 домохозяйств, которые выкупили 2,35 млн кубометров газа, заплатив за него 14,08 млн грн. Объем использованного газа в отопительном сезоне составил 1,12 млн кубометров на сумму 6,73 млн грн.