 Нацбанк заметил снижение цен на гречку и лимоны

Об этом говорится в подготовленном Национальным банком Экономическом обзоре недели, передает БизнесЦензор.

В частности, по данным НБУ, цены на лимоны за неделю снизились на 9,3%, на капусту – на 15,1%, курятину – на 4%, на гречку – на 0,3%.

"Цены на лекарства снизились из-за укрепления гривни. Цены на топливо и дальше падали из-за дешевой нефти. Цены на товары личного ухода – шампунь, мыло, туалетная бумага, зубная паста – выросли из-за повышенного спроса", – отмечают в НБУ.

Нацбанк также констатирует стабилизацию ситуации на валютном рынке.

"Ситуация на валютном рынке в течение недели была спокойной. Курс колебался около 27 грн/$. Национальный банк смог купить небольшой объем валюты и пополнить международные резервы в начале недели", – сказано в сообщении.

В то же время с начала марта продолжается рост безработицы.

"Причина – не только в потере работы из-за кризиса. Но и в упрощении регистрации безработным и получении помощи от государства", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, тогда как в феврале была зафиксирована дефляция на 0,3%.