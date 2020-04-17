 Минэкономики подготовило схему сбора с аграриев по $70 миллионов в год для частой компании

Проект договора опубликовало издание AgroPolit, 16 апреля он был направлен отраслевым ассоциациям для ознакомления и высказывания замечаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно документу, в качестве награды за предоставленное программное обеспечение и оборудование "Менора-Агро" будет получать ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна.

Из проекта договора о сотрудничестве следует, что Кабмин уже в этом году планирует запустить пилотный проект "Контроль в сфере сельского хозяйства" и провести его на землях ООО "Овощная технологическая компания" в Житомирской области.

Планируется протестировать программное обеспечение и оборудование для сельскохозяйственной техники, которое должно показывать достоверные данные о посеянных и обработанных площадей земли, соблюдении правил севооборота. Это, по замыслу инициаторов, будет способствовать выведению сельхозземель земель из тени. Оборудование должно также показать количество собранного каждым комбайном зерна и вид культуры.

Вопросами оборудование будет заниматься Госпродпотребслужба, для применения оборудования предлагают принять отдельный профильный закон. В этом же законе планируется предусмотреть, что "Компания-разработчик является эксклюзивным партнером и осуществляет сервисное обслуживание программного обеспечения без проведения конкурса по определению частного партнера".

Таким образом, само программное обеспечение остается в собственности "Менора-Агро", по лицензионному договору права пользования передадут Кабмину. Разработчик монопольно без проведения конкурса будет выполнять сервисное обслуживание все то время, пока действует его патент на ПО. Вознаграждение разработчика за передачу прав и сервисное обслуживание составит $1 с тонны собранного урожая.

Отметим, "Украинская зерновая ассоциация" в начале апреля спрогнозировала урожай зерновых и масличных культур в2020/2021 маркетинговом году на уровне 94 млн тонн. В 2019 году урожай составил более 74 млн тонн.

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Учредителем ООО "Менора-Агро" является Денис Бондарь из Днепра. Представителем этой фирмы на переговорах с Кабмином был Андрей Папуча. Вместе с Бондарем они владеют ООО "Овощная технологическая компания", где и запланировано протестировать оборудование по контролю урожая.

Бондарь и Папуча также совладельцы ООО "Земельный регион". Еще в прошлом году владельцем этой фирмы был Владимир Николаевич Папуча. Человек с таким ФИО возглавляет ООО "Научно-технический центр "Нигра", который с 2012 года получил подрядов на 10 млн грн за внедрение "Инновационной автоматизированной системы управления развитием техногенного региона". Ранее Владимир Папуча работал замдиректора по инновационным технологиям государственного предприятия "Научно-исследовательский горнорудный институт" (имеет аббревиатуру "Нигра" в русском переводе).