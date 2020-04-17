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 Аграрный рынок, Коррупция
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 Минэкономики подготовило схему сбора с аграриев по $70 миллионов в год для частной компании

Кабинет министров планирует заключить с ООО "Менора-Агро" договор о сотрудничестве, согласно которому фирма передаст программное обеспечение и оборудование для учета сбора урожая.

Проект договора опубликовало издание AgroPolit, 16 апреля он был направлен отраслевым ассоциациям для ознакомления и высказывания замечаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно документу, в качестве награды за предоставленное программное обеспечение и оборудование "Менора-Агро" будет получать ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна.

Из проекта договора о сотрудничестве следует, что Кабмин уже в этом году планирует запустить пилотный проект "Контроль в сфере сельского хозяйства" и провести его на землях ООО "Овощная технологическая компания" в Житомирской области.

Планируется протестировать программное обеспечение и оборудование для сельскохозяйственной техники, которое должно показывать достоверные данные о посеянных и обработанных площадей земли, соблюдении правил севооборота. Это, по замыслу инициаторов, будет способствовать выведению сельхозземель земель из тени. Оборудование должно также показать количество собранного каждым комбайном зерна и вид культуры.

Вопросами оборудование будет заниматься Госпродпотребслужба, для применения оборудования предлагают принять отдельный профильный закон. В этом же законе планируется предусмотреть, что "Компания-разработчик является эксклюзивным партнером и осуществляет сервисное обслуживание программного обеспечения без проведения конкурса по определению частного партнера".

Таким образом, само программное обеспечение остается в собственности "Менора-Агро", по лицензионному договору права пользования передадут Кабмину. Разработчик монопольно без проведения конкурса будет выполнять сервисное обслуживание все то время, пока действует его патент на ПО. Вознаграждение разработчика за передачу прав и сервисное обслуживание составит $1 с тонны собранного урожая.

Отметим, "Украинская зерновая ассоциация" в начале апреля спрогнозировала урожай зерновых и масличных культур в2020/2021 маркетинговом году на уровне 94 млн тонн. В 2019 году урожай составил более 74 млн тонн.

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Учредителем ООО "Менора-Агро" является Денис Бондарь из Днепра. Представителем этой фирмы на переговорах с Кабмином был Андрей Папуча. Вместе с Бондарем они владеют ООО "Овощная технологическая компания", где и запланировано протестировать оборудование по контролю урожая.

Бондарь и Папуча также совладельцы ООО "Земельный регион". Еще в прошлом году владельцем этой фирмы был Владимир Николаевич Папуча. Человек с таким ФИО возглавляет ООО "Научно-технический центр "Нигра", который с 2012 года получил подрядов на 10 млн грн за внедрение "Инновационной автоматизированной системы управления развитием техногенного региона". Ранее Владимир Папуча работал замдиректора по инновационным технологиям государственного предприятия "Научно-исследовательский горнорудный институт" (имеет аббревиатуру "Нигра" в русском переводе).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189829
 
 
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Главное, что все непаливно криворожские.))))
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАПУЧА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, , 50089, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА ГОЛОВКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 151

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАПУЧА РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, , 50089, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА ГОЛОВКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 151

https://opendatabot.ua/c/40351900
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Ларчик открывается просто - новый министр экономики выходец из структур афериста Бахматюка ,который давно уже пиарит эту тему ,типа внедряет передовые технологии ,на самом деле ребята решили срубить бобла ,а ну ка посчитайте грубо 60 млн тонн зерна по 1 доллару и сколько получается .... ?
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во падлюки що придумали, в одні руки криворізькому виродку, суки жидівські з повітря гроші будуть вижимати, мол ви придурки працюйте на землі, а ми з вас соки питимемо!
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Менора -- і питань немає , та й до чого тут жиди ? Менора це просто менора , майже тризуб .
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