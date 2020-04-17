 Украина завершила отопительный сезон с запасами угля вдвое выше прошлогодних

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС в настоящее время равны 503,4 тыс. тонн, что на 28% (на 110,2 тыс. тонн) выше, чем годом ранее. В свою очередь запасы угля газовой группы составляют 2,47 млн тонн, что вдвое превышает показатель 2019 года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) равны 195,3 тыс. тонн (+6,4% к прошлому году).

Как сообщалось, ранее гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой минимумм на две недели крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля.

Гендиректор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук уточнил, что непосредственной причиной выведения в простой крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" являются рекордные запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС).