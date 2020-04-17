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Все про:ТЭС (370) уголь (1354) ДТЭК (700) отопительный сезон (415)

 Украина завершила отопительный сезон с запасами угля вдвое выше прошлогодних

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 17 апреля составляют 2,97 млн тонн, что на 92% (на 1,43 млн тонн) выше показателя по состоянию на аналогичную дату прошлого года (1,55 млн тонн).

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС в настоящее время равны 503,4 тыс. тонн, что на 28% (на 110,2 тыс. тонн) выше, чем годом ранее. В свою очередь запасы угля газовой группы составляют 2,47 млн тонн, что вдвое превышает показатель 2019 года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) равны 195,3 тыс. тонн (+6,4% к прошлому году).

Как сообщалось, ранее гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой минимумм на две недели крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля.

Гендиректор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук уточнил, что непосредственной причиной выведения в простой крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" являются рекордные запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС). 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189820
 
 
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