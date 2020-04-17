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 СБУ обнаружила схему нанесения ущерба государственному авиапредприятию на 300 миллионов (обновлено)

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании на нанесении убытков одном из госпредприятий авиационной отрасли более чем на 300 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, в течение 2014-2019 годов топ-менеджмент компании поставщика телекомуслуг незаконно оформил в собственность и присвоил телекоммуникационное оборудование, приобретенное в рамках договора за счет средств государственного авиационного предприятия. Оператор также оказывал госпредприятию услуги по передаче данных сетями проводной связи по значительно завышенным ценам и объемам якобы потребленного трафика.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса, правоохранители провели следственные действия в офисах фигурантов дела. Во время обысков изъята документация и электронные носители с информацией о проведении финансово-хозяйственных операций, а также печати иностранной и отечественной компаний, через которые, возможно, осуществлялись незаконные сделки", – сказано в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189816
 
 
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