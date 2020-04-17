 Новый руководитель "Укрзализныци" анонсировал кадровые перестановки в компании

Об этом новый руководитель компании рассказал в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

В частности, на вопрос о том, планируются ли в "Укрзализныце" под его руководством кадровые перестановки, Юрик ответил: "Я настроен на качественное обновление компании. Чтобы обеспечить результат нам потребуется амбициозная команда".

"При поддержке набсовета и акционера я буду предлагать новые кадровые решения", – добавил новый руководитель компании.

Также Юрик рассказал, что поддерживает отношения с бывшим главой правления "Укрзализныци" Евгением Кравцовым, но в работе взаимодействует только с действующей командой "Укрзализныци".

"Могу сказать, что я ценю тот опыт, который мы с ним (Кравцовым, – ред.) прошли вместе в "Укрзализныце", и показали хороший результат в 2019 году. Но сейчас профессиональные темы касательно компании я обсуждаю только с действующей командой в компании", – сказал Юрик.

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Как сообщалось, Кабинет министров 15 апреля назначил Ивана Юрика исполняющим обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога", освободив от этой должности Желько Марчека.

Иван Юрик с июня 2019 года является членом правления "Укрзализныци", возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого, с июня 2018 года, он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 годах Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах – руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.