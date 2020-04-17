 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 27 коп. и 34 коп. за литр – до 10,04 грн и 10,03 грн/л соответственно.

Сеть UPG снизила цены на 40 копеек – до 9,10 грн/л, а "Автотранс" – на 25 коп., до 9,13 грн/л.

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы "Приват" были откорректированы на 2-3 коп./л.

В то же время сеть Shell понизила цену на 28 коп. –, в среднем до 9,52 грн/л.

Сети как AMIC, SOCAR, BVS, Chipo, Marshal, "Род-Ник" и Mango опустили цены на 5-30 коп./л.

Средняя цена автогаза 17 апреля снизилась на 12 коп./л – до 9,39 грн/л.

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Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.