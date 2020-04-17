 Больше 90% аптек обеспечены средствами защиты, – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В то же время, по словам премьер, проверки больниц в регионах обнаружили наличие проблем с поставками некоторых лекарств, а также транспортных вопросов и проблем с питанием врачей.

Шмыгаль заявил, что деньги на эти услуги были выделены и возложил ответственность за предоставление указанных услуг на местные власти.

"На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах финансирование выделят из Стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он заработает, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу", – отмечается в сообщении.



Как сообщалось, Верховная Рада 13 апреля приняла доработанный проект закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем дефицита госбюджета втрое – до 298,4 млрд грн.

К повторному рассмотрению законопроекта расходы создаваемого под управления Кабмина Фонда борьбы с COVID-19 уменьшены с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн, тогда как изначально он должен был составить 200 млрд грн.