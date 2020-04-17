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 США увеличат помощь Украине для борьбы с коронавирусом до $9 миллионов, – посольство

Соединенные Штаты расширили помощь Украине для противодействии пандемии коронавирусной болезни до $9,1 млн.

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в США, средства будут выделяться через Агентство США по международному развитию (USAID), передает БизнесЦензор.

"Помощь направлена ​​на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19", – отмечается в сообщении.

Кроме того, помощь будет направлена на профилактику и лечение больных COVID-19, обеспечение водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

Как уточнили в Госдепе США, в целом правительство США предоставит другим странам около $508 млн в виде здравоохранительной, гуманитарной и экономической помощи для борьбы с пандемией, передает Голос Америки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189782
 
 
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