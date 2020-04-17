 Украина может получить $2 миллиарда от МВФ в мае, – Гетманцев

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд и это будет в мае", - сказал он.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", увеличив предельный объем дефицита госбюджета втрое – до 298,4 млрд грн.

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, внесенные изменения предполагают получение Украиной прямой бюджетной поддержки от МВФ и других международных пертнеров.

В начале апреля Марченко сообщал, что Украина в переговорах с надеется получить от МВФ в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд до конца года.

Сейчас последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиКоломойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков. К этому законопроекту депутаты подали более 16,5 тысячи поправок с целью затянуть его рассмотрение.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Однако в условиях пандемии коронавируса Украине обсуждает с МВФ увеличение помощи.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.