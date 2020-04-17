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 Украина может получить $2 миллиарда от МВФ в мае, – Гетманцев

Первый транш в сумме до $2 млрд от Международного валютного фонда Украина может получить в мае, сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд и это будет в мае", - сказал он.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", увеличив предельный объем дефицита госбюджета втрое – до 298,4 млрд грн.

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, внесенные изменения предполагают получение Украиной прямой бюджетной поддержки от МВФ и других международных пертнеров.

В начале апреля Марченко сообщал, что Украина в переговорах с надеется получить от МВФ в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд до конца года.

Сейчас последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиКоломойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков. К этому законопроекту депутаты подали более 16,5 тысячи поправок с целью затянуть его рассмотрение.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Однако в условиях пандемии коронавируса Украине обсуждает с МВФ увеличение помощи.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189769
 
 
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Занять непросто но занимают вгоняя в кабалу... а чем отдавать когда ВВП Украині на уровне Зимбабве..ВВП (внутренний валовый продукт это показатель работы страны в целом )в 1996 г был 44,5 миллиарда долларов, а в 2018г стал 130 миллиардов долларов т.е работать стали лучшее в 3 раза а зарплату стали получать в долларовом исчислении в 7,4 раза более а А теперь смотри Словения не сама успешная страна ЕС без развитой промышленности и IT технологий и банковской сферы-это не Люксембург!!! Там 2 млн жителей( типа Харьковсской области ) и они произвели 56,5 миллиардов ВВП а на душу населения 27500 долл , украина 40 млн чел ВВП всего то 130 миллиардов долларов и произвела ввп 3100долл на 1 ДУШУ УКРАИНЦЯ!!!те при населении в 20 раз более товара производиться всего то в 2,2 раза более КОГДА ОТДАДИМ и сколько отдадим
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