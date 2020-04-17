 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть Glusco снизила цены на 50 копеек – до 22,95 грн/л за бензин А-92 и дизтопливо, и до 23,95 грн/л за А-95.

UPG опустила цены на 60 коп. – до 21,60 грн/л за А-92 и 22,90 грн/л за А-95. Сеть Chipo понизила цены на 30 коп./л.

Топливо продолжает дешеветь и в региональных сетях. Полтавская компания "Автотранс" опустила цены бензинов на 65 копеек за литр, николаевская сеть "Кворум" понизила цены на все топливо на 40 копеек за литр.

На 1 грн/л опустила цены запорожская сеть ZOG, кировоградская "Рур Групп" снизила стоимость бензинов на 70 коп./л, дизтоплива – на 50 коп./л.

Накануне утром на 50 копеек за литр снизили цены компании ОККО и WOG, на что во второй половине дня крупнейшая сеть группы "Приват" ответила снижением на 1 грн/л.

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Всего за прошедшую неделю (10-17 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр. Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,80 грн/л, А-95 – 23,80 грн/л, ДТ – 23,25 грн/л.

Напомним, до этого массовое снижение розничных цен происходило с 20-х чисел марта по 10 апреля. За этот период цены в среднем по стране упали более чем на 2 грн/л.