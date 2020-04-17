[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.04 29.09
 Энергетика, Транспорт
  1032  1
Все про:авто (2304) АЗС (746) бензин (435) цены (1331) дизтопливо (632)

 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Операторы национальных и региональных розничных сетей в пятницу, 17 апреля, продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть Glusco снизила цены на 50 копеек – до 22,95 грн/л за бензин А-92 и дизтопливо, и до 23,95 грн/л за А-95.

UPG опустила цены на 60 коп. – до 21,60 грн/л за А-92 и 22,90 грн/л за А-95. Сеть Chipo понизила цены на 30 коп./л.

Топливо продолжает дешеветь и в региональных сетях. Полтавская компания "Автотранс" опустила цены бензинов на 65 копеек за литр, николаевская сеть "Кворум" понизила цены на все топливо на 40 копеек за литр.

На 1 грн/л опустила цены запорожская сеть ZOG, кировоградская "Рур Групп" снизила стоимость бензинов на 70 коп./л, дизтоплива – на 50 коп./л.

Накануне утром на 50 копеек за литр снизили цены компании ОККО и WOG, на что во второй половине дня крупнейшая сеть группы "Приват" ответила снижением на 1 грн/л.

Читайте также: Крупнейшие сети АЗС снизили цены на автогаз до минимума за последние 4 года

Всего за прошедшую неделю (10-17 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр. Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,80 грн/л, А-95 – 23,80 грн/л, ДТ – 23,25 грн/л.

Напомним, до этого массовое снижение розничных цен происходило с 20-х чисел марта по 10 апреля. За этот период цены в среднем по стране упали более чем на 2 грн/л.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189761
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВР Евросоюз Кабмин карантин Киев коронавирус назначение парламент
 
 
 
 
 
 вверх