[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.04 29.09
 Власть, Транспорт
  548  1
Материалы по теме:
Все про:авто (2304) Грузия (160) карантин (392) COVID-19 (492) коронавирус (386)

 Власти Грузии запретили передвигаться легковыми автомобилями

С 12:00 пятницы, 17 апреля, в Грузии полностью запрещено передвижение на легковом автотранспорте.

Об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

По словам советника премьер-министра, ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

"Я хотел бы подчеркнуть, что продуктовые магазины, аптеки и все другие объекты, которые работали до сих пор, будут продолжать работать в обычном режиме, как и службы доставки. Кроме того, компании, работающие в пределах перечня разрешенных видов экономической деятельности, должны будут подать заявку в соответствующие министерства для получения разрешений, необходимых для обеспечения перевозки своих сотрудников", – уточнил Чиковани.

Советник главы правительства Грузии также сообщил, что с сегодняшнего дня носить маски в закрытых общественных местах обязательно.

"Юридические лица будут нести ответственность за выполнение этого требования. Я хотел бы напомнить вам, что ответственность для юридических лиц была установлена ​​в размере 15 000 лари", – отметил Чиковани.

По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 348 случаев заражения людей коронавирусом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189757
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это перебор. Потомки Сталина у руля страны наверное.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВР Евросоюз Кабмин карантин Киев коронавирус назначение парламент
 
 
 
 
 
 вверх