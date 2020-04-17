[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.04 29.09
 Социальная политика
  199  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (392) Киев (2552) Пасха (14) COVID-19 (492) коронавирус (386)

 В Киеве ограничивают доступ к кладбищам на Пасху, – Кличко

На пасхальные праздники в Киеве усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности, возле храмов, в публичных местах и зонах отдыха, и ограничат доступ к кладбищам, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности, возле храмов. Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны будут совместно патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха", – заявил Кличко.

По словам мэра, с завтрашнего дня будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Также Кличко напомнил, что вчера был усилен контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189754
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВР Евросоюз Кабмин карантин Киев коронавирус назначение парламент
 
 
 
 
 
 вверх