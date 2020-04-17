 В Киеве ограничивают доступ к кладбищам на Пасху, – Кличко

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности, возле храмов. Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны будут совместно патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха", – заявил Кличко.

По словам мэра, с завтрашнего дня будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Также Кличко напомнил, что вчера был усилен контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру.