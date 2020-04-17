 Во Львовской области начали возвращать средства за неиспользованный газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаз Сбыта" ообщает БизнесЦензор.

""Львовгаз сбыт" начал возвращать остатки неиспользованных средств всем участникам акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 года до марта 2020 года", - сообщает компания.

Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.

Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на сайте 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

"Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании contact@lvgaszbut.104.ua заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальной шкатулке, которая размещена на входе у каждого из Центров обслуживания клиентов. Образец заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен здесь. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу, как только получим ваше письменное заявление", - сообщает компания.

Проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на вебсайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по номеру телефона (032) 29-07-104.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа на отопительный сезон 2019-2020 годов. Это был важный опыт и для нас, и для вас, как потребителей, поскольку он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении постоянной цены на него в течение отопительного сезона", - сообщает "Львовгаз Сбыт".