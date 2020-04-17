 Для "Ощадбанка" сформировали лист кандидатов на должность председателя правления, – СМИ

Об этом LIGA.net сообщил собеседник в банковских кругах, информацию подтвердил высокопоставленный источник в госструктурах, передает БизнесЦензор.

В расширенный список вошли действующий СЕО банка Андрей Пышный, финдиректор банка Santander Polska Александр Крупченко, экс-СЕО сербского Komercijalna banka Beograd Александр Пикер, директор департамента торгового финансирования "Укргазбанка" Геннадий Хелемский, экс-предправления "Универсал Банка" Дмитрий Кузьмин, экс финдир Allianz Russia Алекс фон Гляйх, экс-первый зампредправления "Ощадбанка" Денис Киреев.

23 апреля рекрутер отберет тройку "финалистов" конкурса.

5 марта "Ощадбанк" объявил конкурс на должность главы правления. Среди стратегических задач нового топ-менеджера банк указал наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета "Ощадбанка", которые начали работу в июне. Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и Укрзалізниці). Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.