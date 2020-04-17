 "Укрзализныця" купила 10 тысяч тестов на коронавирус для ведомственных больниц

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"Все ведомственные больницы получают по 500 экспресс-тестов, также сформирован резерв объемом 6 тыс. экспресс-тестов", - сообщает "Укрзализныця".

Кроме этого, "Укрзализныця" уже закупила свыше 277 тыс. защитных масок и респираторов, более 22 тыс. литров антисептика, а также одноразовые перчатки, защитные очки, средства для дезинфекции помещений и подвижного состава и тому подобное.

Компания планирует приобрести еще более 1,5 млн масок и 50 тыс. литров антисептика.