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 "Укрзализныця" купила 10 тысяч тестов на коронавирус для ведомственных больниц

АО "Укрзализныця" закупила 10 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и передает их в ведомственные больницы с целью проведения предварительного тестирования на коронавирус сотрудников с симптомами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"Все ведомственные больницы получают по 500 экспресс-тестов, также сформирован резерв объемом 6 тыс. экспресс-тестов", - сообщает "Укрзализныця".

Кроме этого, "Укрзализныця" уже закупила свыше 277 тыс. защитных масок и респираторов, более 22 тыс. литров антисептика, а также одноразовые перчатки, защитные очки, средства для дезинфекции помещений и подвижного состава и тому подобное.

Компания планирует приобрести еще более 1,5 млн масок и 50 тыс. литров антисептика.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189722
 
 
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