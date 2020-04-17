 Счетная палата выявила нарушения в ГПУ при использовании бюджетных средств

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

По данным Счетной палаты, Генпрокуратура получила в 2018-2019 годах из бюджета 14,365 млрд грн и в целом обеспечила их использование по соответствующей бюджетной программе.

Вместе с тем, отмечает Счетная палата, ГПУ в 2018-2019 годах с нарушением действующего законодательства израсходовано 2,482 млн грн, непродуктивно израсходовано 17,3 млн грн и неэкономно – 4,2 млн грн.

"Аудиторы Счетной палаты отмечают, что Генеральной прокуратурой не обеспечено должной эффективности при управлении бюджетными средствами, следствием чего стало неполное их использование и возвращение в государственный бюджет в части ассигнований общего фонда в сумме более 71 млн грн", - сообщает Счетная палата.

Счетная палата указывает, что из-за ненадлежащих действий руководства прокуратуры суды признали незаконными увольнения некоторых работников, что заставило ГПУ выплатить в 2018-2019 годах по решению суда указанным работникам 16,5 млн грн. В отдельных случаях указанные выплаты превышали 1 млн гривен.

Также Счетная палата указала на не экономное и не эффективно использование прокуратурой средств при закупке автомобилей, их эксплуатации и расходов на топливо.

"Так, прокуратура Львовской области при частичном использовании собственного автотранспорта (из 26 единиц эксплуатируется 18) арендовала у сторонней организации 3 автомобиля, на что потратила 165 тыс грн. В то же время 7 неисправных автомобилей, находящихся на учете учреждения, были переданы на хранение другому лицу без заключения договоров, что создает риски потери государственного имущества", - сообщает Счетная палата.

Также аудит выявил факты нарушений закона "О публичных закупках" при закупке товаров и услуг.

"В частности, Генпрокуратура с целью избежания процедуры закупки товаров и услуг, путем разделения предмета закупки на части приобрела в 2018-2019 годах мебель, компьютерную и бытовую технику, услуги, связанные с программным обеспечением, информационными системами и их поддержкой на общую сумму свыше 1 млн грн. А прокуратура города Киева в нарушение указанного закона не обнародовала в 2018 году в электронной системе "Prozorro" отчеты о выполнении 26 договоров", - сообщает Счетная палата.

Также в прокуратуре имели место нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, что привело к искажению финансовой и бюджетной отчетности на общую сумму 978 тыс грн.