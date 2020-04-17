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 В ГПЗКУ назначили нового замглавы правления

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначило советника главы правления группы советников акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Юрия Ковальского заместителем главы правления госкорпорации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению ГПЗКУ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в течение последних пяти лет Ковальский также занимал должности финансового менеджера и генерального директора ЧАО "Украинский фондовый холдинг".

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн). Госкорпорация по итогам января-сентября 2019 года сократила чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 180,62 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189709
 
 
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