 В ГПЗКУ назначили нового замглавы правления

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению ГПЗКУ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в течение последних пяти лет Ковальский также занимал должности финансового менеджера и генерального директора ЧАО "Украинский фондовый холдинг".

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн). Госкорпорация по итогам января-сентября 2019 года сократила чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 180,62 млн грн.