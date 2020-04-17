 Итоги недели: Кризисный бюджет, остановка шахт Ахметова и новый глава Укрзализныци

ФИНАНСЫ

Рада внесла изменения в госбюджет с учетом поддержки от МВФ

Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн. Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, внесенные изменения предполагают получение бюджетной поддержки от МВФ.

К повторному рассмотрению законопроекта расходы создаваемого под управлением Кабмина Фонда борьбы с COVID-19 уменьшены с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн, тогда как изначально он должен был составить 200 млрд грн.

Минфин отложил разработку трехлетней бюджетной декларации из-за коронавируса

Разработка среднесрочной Бюджетной декларации на 2021-2023 годы в установленный срок невозможна из-за неопределенности основных макроэкономических прогнозов в связи с вызванным распространением коронавируса кризисом, заявили в Минфине.

Нацбанк сократил покупку валюты в 4 раза

Национальный банк за неделю с 13 по 17 апреля купил на межбанковском валютном рынке $67,5 млн, тогда как неделей ранее чистая покупка валюты регулятором составляла $283,2 млн.

Кабмин разрешил государственным банкам продавать проблемные кредиты с дисконтом

Кабинет министров определил для госбанков особенности продажи долга/уступки права требования к должникам по цене, ниже балансовой стоимости актива. Кроме того, определены критерии к активам, которые могут быть списаны за счет сформированных резервов.

Апелляционный суд решил взыскать с "Приватбанка" 7 миллиардов в пользу офшоров Суркисов

Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление Печерского райсуда об обязательстве государственного "Приватбанка" выплатить $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

МАКРОЭКОНОМИКА

МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 7,7%

Международный валютный фонд в своем обновленном прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.

Количество обращений за пособием по безработице выросло в 10 раз

По сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в органы Государственной службы занятости возросло в 10 раз, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным Службы занятости на 13 апреля, количество безработных выросло за неделю на 36,2 тыс. – до 387,5 тыс. лиц. В то же время, по оценке Торгово-промышленной палаты, за месяц карантина работу потеряли от 1 млн до 1,3 млн украинцев.

Количество безработных в США выросло до максимального уровня со времен Великой депрессии

За неделю за пособием по безработице обратились еще 5,2 миллиона американцев. С учетом этих данных общее количество заявок за последние четыре недели превысило 22 миллиона, что является худшим результатом со времен Великой депрессии.

ВЛАСТЬ

Рада внесла изменения в регламент для принятия "антиКоломойского" законопроекта

Верховная Рада внесла изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Зеленский подписал закон о создании единого счета для уплаты налогов без поправки Дубинского

Президент подписал закон о внедрении единого счета для уплаты налогов, сборов и ЕСВ.

Перед этим Верховная Рада вынуждена была изъять из текста принятого документа поправку нардепа Дубинского о регулировании цен на сигареты, которая заблокировала подписание закона почти на полгода.

Зеленский подписал закон о повышении штрафов за поджог сухостоя в 18 раз

Законом повышены штрафы за самовольное выжигание растительности или ее остатков с 10-70 до 180-1260 необлагаемых налогом минимумов (со 170 до 3-21 тыс. грн). В то же время штрафы за промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу остались на уровне от 85 до 136 гривен.

Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

Верховная Рада отклонила 12 проектов постановлений об отмене принятия во втором чтении и в целом закона об обороте земель сельхозназначения. Теперь закон должен подписать президент.

Рада уполномочила Кабмин определять административные центры общин

Верховная Рада внесла изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине", предоставив Кабинету министров право определять административные центры территориальных общин.

Рада утвердила создание системы геопространственных данных

Закон предусматривает интеграцию около 14 наборов геопространственных данных и данных кадастров путем создания в интернете единой системы, которая будет обновляться в реальном времени.

Кабмин ввел антикризисные кредиты для малого бизнеса под 3% годовых

Кабинет министров расширил программу "Доступные кредиты "5-7-9" для поддержки малого бизнеса во время карантина, предусмотрев возможность рефинансирования существующей задолженности предпринимателей до 3 млн грн на срок до 5 лет за счет средств льготных кредитов.

Кабмин одобрил запуск проекта по использованию паспорта в смартфоне

Согласно постановлению, электронные версии ID-карты и загранпаспорта в системе "ДІЯ" можно использовать в качестве цифровых аналогов бумажных документов.

Минюст открыл информацию о покупателях арестованного имущества

Госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции начало обнародовать информацию об участниках и победителях торгов арестованным имуществом. С начала работы этой системы информация о покупателях была закрыта.

Таможенная служба открыла данные об импорте и экспорте товаров

На первом этапе запущены 9 новых разделов интерактивного портала таможенной аналитики, которые позволяют получить данные о товарообороте с 2018 года по первый квартал 2020 года, объемах налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной.

Главный санврач поручил вновь запретить работу рынков

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рекомендовал местным органам запретить функционирование всех рынков. Ранее работу рынков во время карантина разрешили по просьбе местных властей при условии ряда ограничений, но проверки показали, что они не соблюдаются.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин сменил главу Министерства энергетики после требования ДТЭК Ахметова

Кабинет министров на специальном закрытом заседании назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Словакия ввела скидку на транспортировку газа для закачки в украинские ПХГ

Оператор ГТС Словакии – компания Eustream – ввела скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах, что должно повысить привлекательность такой возможности для европейских трейдеров.

Страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи нефти

Группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорилась снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с последующим восстановлением добычи на протяжении двух лет.

С учетом пакта ОПЕК+, обязательств стран G20 и закупок нефти в резервы фактическое сокращение мировой добычи нефти составит около 19,5 млн баррелей в сутки, однако инвестбанки допускают, что этого может быть недостаточно для поддержания цен из-за вызванного коронавирусом падения спроса.

ТРАНСПОРТ

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Кабинет министров назначил Ивана Юрика и.о. главы правления АО "Укрзализныця", освободив от этой должности Желько Марчека. Юрик с июня 2019 года является членом правления "Укрзализныци", возглавляет направление привлечения инвестиций.

КОРПОРАЦИИ

"Мироновский хлебопродукт" Косюка увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом – до $215 млн. Совет директоров МХП уже утвердил выплату акционерам $30 млн дивидендов.

"Астарта" сменила убыток чистой прибылью в 1,7 миллиона евро

Крупнейший производитель сахара в Украине агропромхолдинг "Астарта" в 2019 году получил 1,69 млн евро евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году.

ФГИ заявил о попытке рейдерского захвата Объединенной горно-химической компании

Бывший менеджмент ОГХК пытался установить контроль над стратегическим предприятием, используя решение суда, признавшего увольнение экс-руководителей компании незаконным.

В Фонде госимущества заявили, что в итоге государственный контроль над предприятием удалось сохранить, однако доступ к сайту компании и официальной Facebook-странице ОГХК заблокирован бывшим менеджментом.

Антимонопольный комитет согласовал смену владельца банка президента московского ЦСКА

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение ООО "Энергопоставка" на покупку более 50% акций АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank), принадлежащего президенту московского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ провела обыски у первого заместителя Кличко

Сотрудники СБУ провели обыски в кабинете первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника по делу о якобы вымогательстве $125 тыс. от представителя компании-застройщика, сообщил телеканал "1+1". Сам Поворозник свою причастность к делу отрицает, а силовики официально не комментируют дело.

СБУ обнаружило cхему присвоения средств при закупках продуктов тюремщиками на 5 миллиардов

По данным следствия, чиновники Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы на протяжении 2017-2019 годов закупили непригодных продуктов питания по завышенным ценам на общую сумму более 5 млрд грн, чем нанесли убытков на 1,4 млрд грн.

У коррупционеров с начала года конфисковали всего 14 тысяч, – Казначейство

В январе - марте 2020 года поступления средств от конфискованных коррупционных активов составили всего 14 тыс. грн, сообщила Государственная казначейская служба.

Бывшая глава управления по закупкам времен Богатыревой вернулась в Минздрав

Бывшая глава Управления госзакупок Минздрава времен Раисы Богатыревой Галина Довганчин с конца прошлого года влияет на работу тендерного комитета Минздрава и процесс международных закупок лекарств, говорится в расследовании программы "Схемы". Сама Довганчин это отрицает, не регулярно посещает здание министерства.

Минэкономики подготовило схему сбора с аграриев по $70 миллионов в год для частной компании

Кабинет министров планирует заключить с ООО "Менора-Агро" договор о сотрудничестве, согласно которому фирма передаст программное обеспечение и оборудование для учета сбора урожая на всех комбайнах в стране и будет получать за это ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна.