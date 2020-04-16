[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.04 29.09
 Энергетика
  380  0
Все про:Газ (4257) добыча (1111) месторождение (104) Укргаздобыча (716)

 "Укргаздобыча" смогла возобновить работу скважины на одном из самых источенных месторождений

"Укргаздобыча" завершила капитальный ремонт скважины на Абазивском месторождении в Полтавской области, что позволило увеличить ее дебит с почти нулевого до 98 тыс. кубометров в сутки.

Как сообщает пресс-служба компании, операцию по капитальному ремонту выполнял собственный сервисный подрядчик "УГВ-Сервис" с помощью станка IRI грузоподъемностью 125 тонн, передает БизнесЦензор.

"Абазивское месторождение – одно из самых истощенных в портфеле компании. Сегодня в недрах месторождения осталось менее 10% от первоначального объема газа. Наша задача –эффективно поднять эти остаточные запасы", – пояснил директор управления "Полтавагаздобыча" Александр Олексенко.

Читайте также: "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую скважину в Харьковской области

"Скважина, которую мы выбрали для операции капитального ремонта, работала периодически, ее дебит был близок к 0. Однако она дает доступ к залежам, где потенциально есть значительные запасы газа. Компания инвестировала средства в современное оборудование, которое мы успешно использовали на указанной скважине", – добавил глава управления "Укргаздобычи".

В компании отмечают, что продолжают исследовать месторождение по результатам сейсморазведочных работ, проведенных по методике 3D. В 2020-2021 годах запланирован капитальный ремонт еще 4-х скважин на указанном месторождении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189642
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВР Запорожье Кабмин карантин коронавирус парламент Приватбанк Укравтодор
 
 
 
 
 
 вверх