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 Запасов ядерного топлива для украинских АЭС хватит на полтора года, – "Энергоатом"

Запасы свежего ядерного топлива (СЯТ), сформированные в НАЭК "Энергоатом", позволяют обеспечить работой все 15 энергоблоков АЭС приблизительно на 1,5 года, но кризис неплатежей составляет реальную угрозу срыва сроков поставок СЯТ и вывоза отработанного ядерного топлива в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор

"Из-за значительного и постоянного недополучения средств за произведенную электроэнергию сложилась критическая ситуация с расчетами за вывоз отработанного ядерного топлива, а также поставок свежего топлива и ядерных материалов, необходимых для его изготовления", – отметила НАЭК "Энергоатом".

"Энергоатом" уточнил, что дефицит средств существенно затрудняет выполнение производственной программы, ремонтов, оплату налогов, расчеты с подрядчиками и привел к задержкам выплат заработной платы работникам, также наложению штрафов и санкций на компанию.

По данным компании, просроченная задолженность ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") за приобретенную у "Энергоатома" электроэнергию увеличилась по результатам марта до 4,3 млрд грн. Кроме того, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед генкомпанией по договору купли-продажи электроэнергии для урегулирования небалансов и услуг балансирования превысила 500 млн грн.

При этом "Энергоатом" заверяет, что обеспечивает обращение с отработанным ядерным топливом в полном соответствии с требованиями нормативной документации.

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Как сообщалось, из-за увеличения долга "Энергоатом" с 1 апреля ограничил отпуск электроэнергии "Гарантированному покупателю" на период до 30 апреля на 40% от запланированного объема.

На минувшей неделе Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску НАЭК "Энергоатом" к госпредприятию "Гарантированный покупатель" о взыскании долга и штрафных санкций на общую сумму около 3 млрд грн за отпущенную в феврале электрическую энергию в рамках выполнения специальных обязанностей.

Напомним, в феврале "Энергоатом" заявил о нарушении госпредприятием "Гарантированный покупатель" сроков оплаты за поставленную электроэнергию. В связи с этим с 12 февраля "Энергоатом" ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для "ГарПок" на 25%.

В свою очередь "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189638
 
 
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К этому все шло с 2018года . Это хорошо спланированная "реформо- диверсия" против традиционных источников энергии-АЭС,ГЭС и ТЭЦ, Под видом "дебило-розничного" рынка и его типа "саморегуляции" были введены "розничными" законами 2018г свора рукозадых паразитов-АО,ООО и пр "Рогов с копытами" между производителями энергии и потребителями. Паразиты оседлали общенародные государственные (ст13 Конституции Украины) трубы и провода ,и перенаправили миллиарды грн из бюджета и обеспечения безопасности и работоспособности АЭС,ГЭС и ТЭЦ в свои карманы. Причем насильно ,вопреки распиаренным "законам рынка" были подложены мины замедленного действия под традиционную энергетику в виде "зеленых" альтернативных паразитов-которым за счет тех же атомщиков были созданы невиданные преференции-их "энергию" вынудили государство покупать в 10 раз дороже той же атомной.Это что - если не подрыв последней? И еще выделили им за счет атомщиков (закупки ТВЭЛОВ в т.ч) "зеленым" паразитам 30 млрд.грн "дотаций" ???!!! Почему гробиться энергетика -основа экономики и разбазариваются средства на затратную,экологически вредную и никогда не окупаемую "зеленую энергетику" распиаренную негодяями и от развития которой отказалась Германия,признав ее "троянским конем" подложенным хитрозадыми говнюками? Кто за это будет отвечать "гривней" "долларом","евро"? Перетасовка кадров в энергетике этому способствует. Убираются знающие ответственные руководители,понимающие трагизм ситуации и назначаются полезные "идиоты-базарники"-цель которых довести процветающую (до 2018г)отрасль до полного банкротства.Хотелось бы ошибиться в прогнозах-но все идет к этому,как по мне.
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