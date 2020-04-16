 Количество безработных в США выросло до максимального уровня со времен Великой депрессии

Об этом сообщило Министерство труда США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

С учетом этих данных общее количество заявок за последние четыре недели превысило 22 миллиона, и ожидается, что в ближайшие недели рост продолжится.

Как отмечает издание, сравнимого уровня потерь на американском рынке труда не было со времен Великой депрессии 1930-х годов.

По оценкам некоторых экономистов, объем ВВП США за первый квартал сократился на 10,8% – это крупнейший спад со времен Второй мировой войны.

В то же время на прошлой неделе заявок на пособие было меньше, чем в предыдущие две недели, когда за пособием обратились более 6 миллионов человек. Это может свидетельствовать о некоторой стабилизации ситуации. Однако остается неясным, как долго компании будут оставаться закрытыми или работать в ограниченном режиме.

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Президент Дональд Трамп настаивает на возобновлении экономической активности к 1 мая в штатах, где зафиксировано относительно небольшое количество случаев заражения. Однако лидеры ряда крупнейших корпораций в среду предупредили его, что необходимо провести больше тестирований, чтобы гарантировать, что возвращающиеся на работу сотрудники не больны.

Несмотря на больше количество увольнений, министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе выразил надежду, что американские компании смогут вернуться к работе в мае.

В марте уровень безработицы в США составил 4,4%, однако эта цифра основана в основном на данных за начало месяца, то есть до начала массовых увольнений. Данные за апрель будут опубликованы лишь в начале мая.

Некоторые американские экономисты прогнозируют, что к июлю работу потеряют от 25 до 40 миллионов человек. Общая численность рабочей силы в США составляет 165 миллионов человек.