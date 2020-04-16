 Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Об этом говорится в сообщении Офиса, передает БизнесЦензор.

Жовква поблагодарил корейскую сторону за содействие в организации закупки необходимого высококачественного медицинского оборудования в Корее и его транспортировке в Украину.

Жовква также высказал просьбу об оперативном предоставлении корейскими властями разрешений для осуществления рейсов из Сеула, которые будут доставлять последующие партии медицинских товаров.

Квон Ки Чанг поблагодарил за предоставленную украинской стороной помощь в возвращении из Украины на родину корейских граждан. Была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии для оказания содействия гражданам двух стран в условиях пандемии.

Посол Кореи сообщил, что уже в ближайшее время Украине будет предоставлена гуманитарная помощь для противодействия COVID-19, о которой договорились лидеры двух стран.

Также обсуждались перспективы либерализации Кореей визового режима для граждан Украины и развития двустороннего политического диалога на высшем уровне.