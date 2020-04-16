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 Путин отменил юбилейный парад на 9 мая из-за коронавируса

Запланированные российскими властями на 9 мая масштабные торжества по случаю 75-летия капитуляции Германии во Второй мировой войне отменены.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные, с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", – сказал Путин.

"Поэтому поручаю Министру обороны, руководителями силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы", – добавил российский президент.

По данным на 16 апреля, в РФ зафиксировано 3,45 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, а общее количество выявленных заболеваний достигло 28 тыс.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189628
 
 
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