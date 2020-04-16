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 Нацкомиссия разрешила проводить собрания акционеров дистанционно

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании 16 апреля утвердила Временный порядок созыва и дистанционного проведения общего собрания акционеров и общего собрания участников корпоративного инвестиционного фонда.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, временный порядок будет действовать только на период введенного Кабинетом министров карантина и еще в течение трех месяцев после его завершения, передает БизнесЦензор.

Согласно этому временному порядку могут быть проведены:

  • годовое общее собрание акционеров по результатам 2019 финансового года;
  • внеочередное общее собрание акционеров в случаях их созыва;
  • годовое общее собрание участников корпоративного фонда в 2020 году по результатам 2019 финансового года;
  • внеочередное общее собрание участников корпоративного фонда в случаях их созыва.

"Система для проведения дистанционных собрания акционеров на период карантина будет базироваться на существующей инфраструктуре Центрального депозитария и депозитарных учреждений. Эмитенты будут взаимодействовать с Центральным депозитарием на основании договора, требования к которому установлены этим временным порядком, а акционеры – с депозитарными учреждениями, с которыми у них заключен договор по обслуживанию счета в ценных бумагах. Через депсистему информация будет попадать от эмитента к акционерам, и в обратном порядке к эмитенту будут попадать результаты голосования акционеров", – пояснил член НКЦБФР Максим Либанов.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон №540-IX о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), который позволил отсрочить сроки проведения годового общего собрания по результатам 2019 года и сроки раскрытия годовой информации и позволил провести общее собрание дистанционно временным порядком, который разработает и утвердит своим решением НКЦБФР.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189625
 
 
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