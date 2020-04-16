 Власти Киева планируют построить на отобранном у сына Азарова стадионе фитнес-центр и парковку

Об этом сообщил директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор Киева Александр Свистунов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам чиновника, проект предпроектные предложения по реконструкции были разработаны ООО "Глобал-Про".

"По словам проектантов, планируется полностью реконструировать полузаброшенный спортивный комплекс в соответствии с современными стандартами, сделать двухуровневый подземный паркинг, реконструировать дополнительную трибуну и отреставрировать объекты, которые являются историческими памятниками: входные ворота, мемориал футболистам "Матча смерти" и футбольное поле", – сказано в сообщении.

Также планируется создание беговых и велосипедных дорожек с благоустройством всего парка.

"В самом же комплексе должен появиться небольшой музей, два зала для занятий баскетболом и волейболом, кафе, раздевалки и фитнес-клуб. По данным проектантов, комплекс будет иметь мощность в 3700 человек с возможностью увеличения до 5000", – сообщили в КГГА.

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Как сообщалось, Кабмин принял решение о передаче недвижимого имущества спортивного комплекса "Стадион "Старт" по ул. Шолуденко, 26-28/4 на земельном участке площадью 4,1193 га в собственность территориальной общины Киева в октябре 2018 года.

Напомним, в начале 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение о расторжении договора купли-продажи и возврата спортивного комплекса " Стадион "Старт" в Киеве в сферу государственного управления.

Киевсовет передал земельный участок площадью 4,83 га ООО "Голден Хаус" для "комплексной реконструкции спортивного комплекса стадиона "Старт", строительства, эксплуатации и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса и многофункционального жилищно-офисного комплекса с помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингом" 26 февраля 2010 года.

Летом того же года компания приватизировала территорию стадиона за 10 млн грн.

В 2014 году временная контрольная комиссия Киевсовета по вопросам проверки легитимности решений Киевского городского совета, принятых после мая 2006 инициировала отмену этого землеотвода и рекомендовала Киевсовету расторгнуть договор аренды с ООО "Голден Хаус".

Соответствующее решение было принято 4 марта 2015 года.

ООО "Голден Хаус" связывали с сыном экс-премьера Николая Азарова Алексеем.