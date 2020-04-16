 Пылевая буря обрушила часть строительных конструкций моста на Троещину, – КГГА

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 16 апреля, из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не повреждены, пострадавших нет", – написал Поворозник.

По данным Укргидрометцентра, 16 апреля после обеда в Киеве наблюдается пылевая буря. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

"Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая. Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер", – сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.