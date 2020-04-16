 Кабмин назначил главу предприятия по финансированию инфраструктурных проектов

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №425-р от 15 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно данным электронной декларации Тарасюка, в 2019 году он работал в Государственной фискальной службе, где получил 416,07 тыс. грн зарплаты. Еще 64,45 тыс. грн он заработал в Университете ГФС.

При этом Тарасюк хранит наличными $170 тыс., владеет автомобилем Mercedes ML 350 2011 года выпуска, купленным в 2018 году за 2,84 млн грн дачным домом площадью 203 кв. м и земельными участками в Белогородке, третью квартиры в Киеве площадью 253 кв. м и дома на 284,1 кв. м в Киевской области.