 Мининфраструктуры готовит изменения в закон о корпоратизации АМПУ, – Криклий

Об этом говорится в сообщении АМПУ по итогам встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с представителями Американской торговой палаты, передает БизнесЦензор.

В ходе встречи Криклий подчеркнул, что корпоратизация Администрации морских портов будет завершена, однако соответствующий законопроект нуждается в существенной доработке в соответствии с полученными замечаниями других центральных органов исполнительной власти и Государственной регуляторной службы.

Министр также напомнил, что министерством разработан и обнародован проект методики расчета ставок портовых сборов: "Мы ожидаем совместную работу с бизнесом над проектом, готовы рассматривать конструктивные замечания, также мы начали согласование документа с другими органами власти, планируем получить результат к концу мая".

Кроме того, Администрация морских портов осуществляет предварительные расчеты по отдельным портам для осуществления сравнительного анализа стоимости судозахода по действующим ставкам и по ставкам, рассчитанным по новой методике.

В свою очередь представители АСС подчеркнули необходимость принятия законопроекта "О внутреннем водном транспорте", Криклий в свою очередь отметил, что сейчас министерством ведется работа с Подкомитетом по вопросам речного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры по анализу соответствия доработанного текста законопроекту шести основным Евродирективам по вопросам ВВТ, привлекаются европейские эксперты, также обрабатываются полученные предложения от бизнес-сообщества и других комитетов Рады.