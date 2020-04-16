 "Укрэксимбанк" назначил четырех новых топ-менеджеров

Об этом сообщает пресс-служба государственного банка, передает БизнесЦензор.

В частности, Александр Игнатенко возглавит направление корпоративного банкинга. С 2015 года Игнатенко работал в "Укргазбанке", где занимал должности заместителя и затем директора департамента корпоративного банкинга и транзакционного бизнеса. С 2017 по 2020 годы был заместителем председателя правления "Укргазбанка".

Дмитрий Каплюк возглавит направление работы с рисками. С 2005 года Каплюк занимал руководящие должности в департаментах риск-менеджмента банков. В 2013-2015 годах работал начальником управления контроля кредитных рисков "ВТБ Банка". С 2015 по 2017 годы возглавлял департамент риск-менеджмента "Укргазбанка".

Как отмечается в сообщении, в 2019 году Каплюк был назначен членом набсовета "Укрэксимбанка" и согласован Национальным банком. 8 апреля Кабмин прекратил его полномочия как члена набсовета в свящи с назначением на должность члена правления.

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Кроме того, Вадим Полищук возглавит направление работы с проблемными активами. В 2014-2016 годах он был председателем правления "НЕОС Банка". В 2016-2020 годах работал вице-президентом отдела корпоративных финансов, а затем директором по корпоративным финансам "Альфа Банка".

Сергея Ермаков возглавит финансовый блок "Укрэксибанка". В 2015-2016 годах он занимал должность вице-президента "Альфа Банка". В 2016 году был назначен финансовым директором и членом правления "Укрсоцбанка". В 2017 году стал советником председателя совета директоров "Группы Тас" Сергея Тигипко. С 2017 по 2019 годы работал заместителем председателя правления "ТАСкомбанка".

Как отметила глава набсовета "Укрэксимбанка" Оляна Гордиенко, таким образом завершено формирование команды правления банка.

Как сообщалось, в марте наблюдательный совет "Укрэксимбанка" принял решение о назначении на должность председателя правления финучреждения Евгения Мецгера, который до этого с 2016 года занимал должность заместителя главы "Укргазбанка".