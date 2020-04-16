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Все про:Ахметов (986) Кабмин (4149) назначение (567) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (8) Буславец Ольга (2)

 Кабмин экстренно сменил главу Министерства энергетики (обновлено)

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, назначил первым заместителем министра и временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Как передает БизнесЦензор, об этом находящийся на заседании правительства народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

По словам депутата, вопрос смены главы Минэнерго был единственным в повестке дня заседания Кабмина.

Соответствующие распоряжения №427-440-р также обнародованы на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, вопрос назначения Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды был внесен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта, однако тогда спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса.

Перед голосованием депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус заявил, что не будет поддерживать назначение Буславец министром, поскольку он руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189608
 
 
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Рыжий 40 000 чел без работы оставил а мы его посепак продолжаем в кабмин набирать
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Каким боком она имеет отношение к рыжему ?
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Ага. Раз Герус, говорящая голова мешпухи Коломойского против, вероятнее всего дама или от Пинчука или Ахметова. У нас теперь так: - каждому олигарху по куску страны, а Зеленскому- посильное- выдосики снимать.
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Наконец-то,нашел занятие по душе,видосики ,это его стихия
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В 2016-м возглавляла профильный комитет, который согласовал разработанный НКРЭКУ новый порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам +". Так, по данным нынешнего главы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Андрея Геруса, именно ее подпись стоит на согласовании от 05.02.2016.
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