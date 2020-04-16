 Кабмин экстренно сменил главу Министерства энергетики (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом находящийся на заседании правительства народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

По словам депутата, вопрос смены главы Минэнерго был единственным в повестке дня заседания Кабмина.

Соответствующие распоряжения №427-440-р также обнародованы на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, вопрос назначения Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды был внесен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта, однако тогда спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса.

Перед голосованием депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус заявил, что не будет поддерживать назначение Буславец министром, поскольку он руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".