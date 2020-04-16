 Украина и ОАЭ договорились начать работу над общими инвестпроектами

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает БизнесЦензор.

"Мы должны сосредоточить усилия на реализации инвестиционных проектов с Украиной в приоритетных сферах. Работать над синергией возможностей Украины и ОАЭ по усилению глобальной продовольственной безопасности", - сказал Кулеба.

Кулеба также поблагодарил эмиратскую сторону за предоставленную гуманитарную помощь, а также за содействие в возвращении домой более 3 тыс. украинских граждан как из ОАЭ, так и транзитом - из других регионов мира.

10 апреля 2020 года в аэропорт "Борисполь" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Etihad. Он доставил 11 тонн гуманитарной помощи для Украины от ОАЭ и обеспечил возвращение 113 украинских граждан.

Объединенные Арабские Эмираты являются одним из крупнейших торговых партнеров Украины в регионе Залива. Общий объем торговли товарами и услугами между нашими странами в 2019 году составил более $1 млрд.