 Верховная Рада в 10 раз уменьшила расходы на реконструкцию аэропорта Днепра

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

В изначальном проекте закона об изменениях расходы в 1 мдрд грн на эту статью предполагалось уменьшить на 100%. Однако в итоге в бюджете на эти цели оставили 100 млн грн.

Одновременно с этим депутаты обнулили субвенцию в размере 70 млн грн, которую должны были направить из госбюджета в бюджет Одесской области на реконструкцию и строительство в аэропорту "Измаил". Этот аэропорт не работает с 2010 года. Длина взлетно-посадочной полосы 1800 метров позволяет им обслуживать только небольшие региональные самолеты.

По данным сайта Верховной Рады Украины, изменения в бюджет приняты 13 апреля, подписаны спикером парламента 16 апреля и в этот же день направлены на подпись президенту.

6 марта 2020 года госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" заключило договор на разработку проекта нового аэродрома в аэропорту Днепропетровск (официальное название аэропорта не изменено).

Проектировщика нового аэродрома в аэропорту Днепра выбрали с четвертой попытки. Им стало ООО "Институт Укрдорпроект". Стоимость работ оценивается в 24,5 млн грн. Они должны включать проектирование новой взлетно-посадочной полосы, магистральной и обычной рулежной дорожки, нового перрона и проведение экспертизы проекта.