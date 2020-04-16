 Власти Италии продлили остановку работы двух заводов "Метинвеста" Ахметова

Как уточняется в заявлении "Метинвеста", компания отгружает ранее произведенную продукцию и частично возобновляет работу некоторых подразделений одного из своих итальянских заводов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новое постановление правительства Италии продлевает остановку мощностей металлургических предприятий до 3 мая. Исключение составляет производство металлургической продукции для отраслей, занесенных в список критически важных. В соответствии с положениями декрета частично возобновлена работа предприятия Metinvest Trametal. Также производится отгрузка ранее произведенной продукции с предприятий Ferriera Valsider и Metinvest Trametal", – сказано в заявлении "Метинвеста".

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Как сообщалось, ранее группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства страны.

В компании отмечали, что в случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке "Метинвест" может снизить производство и на своих украинских комбинатах, которые производят сырье для переработки в Италии.

Первоначально ожидалось, что итальянские заводы группы – Ferriera Valsider и Metinvest Trametal – для противодействия распространению вируса будут закрыты до 3 апреля.