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Все про:Кабмин (4149) Укрзализныця (2712) правление (14)

 Кабмин временно ввел в состав правления "Укрзализныци" директора по инфраструктуре

Кабинет министров Украины временно ввел в состав правления АО "Укрзализныця" директора по инфраструктуре Романа Веприцкого.

Это закреплено распоряжением Кабмина № 424-р от 15 апреля 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Веприцкий пришел в "Укрзализныцю" в 2017 году на позицию заместителя директора по финансово-экономическим вопросам регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", в ноябре 2017 года был назначен и.о. директора указанного филиала, а с февраля по декабрь 2019 года занимал должность директора указанного филиала. С февраля 2020 года – директор по инфраструктуре АО "Укрзализныця".

"Веприцкий был назначен временным членом правления, ответственным за вертикаль грузовых операций. Руководство "Укрзализныци" стремится к дальнейшему усилению взаимодействия и диалога компании с грузоотправителями и понимает важность поддержки бизнеса, особенно в тех сложных условиях, с которыми сейчас сталкивается страна", – прокомментировали назначение Веприцкого в "Укрзализныце".

Как сообщалось, ранее Кабинет министров уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" и исключил его из состава правления. Временно исполнять его обязанности будет Иван Юрик.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189573
 
 
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