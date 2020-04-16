 Кабмин временно ввел в состав правления "Укрзализныци" директора по инфраструктуре

Это закреплено распоряжением Кабмина № 424-р от 15 апреля 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Веприцкий пришел в "Укрзализныцю" в 2017 году на позицию заместителя директора по финансово-экономическим вопросам регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", в ноябре 2017 года был назначен и.о. директора указанного филиала, а с февраля по декабрь 2019 года занимал должность директора указанного филиала. С февраля 2020 года – директор по инфраструктуре АО "Укрзализныця".

"Веприцкий был назначен временным членом правления, ответственным за вертикаль грузовых операций. Руководство "Укрзализныци" стремится к дальнейшему усилению взаимодействия и диалога компании с грузоотправителями и понимает важность поддержки бизнеса, особенно в тех сложных условиях, с которыми сейчас сталкивается страна", – прокомментировали назначение Веприцкого в "Укрзализныце".

Как сообщалось, ранее Кабинет министров уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" и исключил его из состава правления. Временно исполнять его обязанности будет Иван Юрик.