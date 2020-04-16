 Рада одобрила введение уголовного наказания за кражу кабелей связи

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2654 в первом чтении проголосовали 315 народных депутата.

В пояснительной записке к документу, целью его разработки указано прекращение повреждения, разрушения составляющих телекоммуникационных сетей, что приводит к нарушению целостности объектов телекоммуникаций, причинению вреда владельцам таких объектов, оказывает негативное влияние на интересы граждан и государства.

Для достижения указанной цели в законопроекте предлагается изложить в новой редакции ст. 147 "Нарушение правил охраны линий и сооружений связи" Кодекса об административных правонарушениях ( КоАП), предусмотрев ответственность за нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждение в виде штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов для физлиц и в размере от 300 до 400 минимумов – для должностных лиц.

Кроме того, законопроектом предложено изложить в новой редакции ст. 360 "Умышленное повреждение линий связи" Уголовного кодекса, установив уголовную ответственность за умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Наказание по этой статье составит от штрафа в размере 1000-3000 необлагаемых минимумов и до лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее усилить наказание наказание за кражу кабеля призывал "Укртелеком" Рината Ахметова.

По данным компании, за январь-март 2020 года зафиксировано почти 2,3 тыс. фактов хищения и повреждения принадлежащих ей элементов телекоммуникационной инфраструктуры длиной более 500 км.