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 Lufthansa из-за коронавируса прекращает эксплуатацию дальнемагистральных самолетов

Lufthansa из-за пандемии коронавируса прекращает эксплуатацию дальнемагистральных самолетов Airbus A340-600.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает БизнесЦензор.

"Lufthansa в ближайшие недели остановит эксплуатацию всего флота Airbus A340-600. Три самолета этого типа уже вылетели в Теруэль на северо-востоке Испании. Там, в аэропорту, они будут запаркованы", - сказано в сообщении компании.

Авиакомпания располагает 17 самолетами этого типа, все они в ближайшие 2-3 месяца будут направлены в Теруэль, где размещена стоянка для больших самолетов.

"Эксплуатация таких самолетов на регулярной основе не планируется минимум на ближайший год-полтора", - указывают в компании.

Как сообщает Lufthansa, из-за того, что в Теруэле в среднем 240 дня в году солнечные и очень мало осадков, регион особенно хорошо подходит для долгосрочной парковки самолетов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189562
 
 
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Мнда.... когда дают прогнозы словесами - это одно, а когда крупнейшая компания Lufthansa конкретными и явно продуманными действиями закладывается на полтора года сильнейшего кризиса в авиаперевозках - пессимистичненько.....
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