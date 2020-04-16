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Все про:безработица (119) Кабмин (4149) работа (246) Шмыгаль Денис (69)

 Количество обращений за пособием по безработице выросло в 10 раз, – Шмыгаль

По сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в органы Государственной службы занятости возросла в 10 раз.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям помощи по временной безработице", – сообщил премьер.

Шмыгаль напомнил, что правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости.

"Поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем", – добавил глава правительства.

Как сообщалось, по данным Государственной службы занятости на 13 апреля количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. чел., за неделю этот показатель вырос на 36,2 тыс. чел.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 марта принял постановление "О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу".

Согласно внесенным изменениям, на период действия карантина предоставление статуса безработного должно происходить сразу после подачи им заявления, а пособие по безработице должно назначаться с первого дня после регистрации.

При этом предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно - по телефону, электронной почте).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189559
 
 
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Так может работы у людей нет. В смысле оплачиваемой.
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