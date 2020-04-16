 ФГИ готов перевыполнить сокращенный план поступлений в госбюджет в 6 раз

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Честно говоря, я хотел бы эту сумму увеличить. К сожалению, в этом турборежиме с нами не успели посоветоваться. В случае продления карантина к середине лета мы готовы дать в бюджет в шесть раз больше", – сказал Сенниченко.

Как пояснил Сенниченко, этого можно добиться благодаря малой приватизации, поскольку выставление на продажу объектов большой приватизации Фонд решил отложить на период после карантина.

"Во время кризисных явлений и волатильности рынка она (малая приватизация) вызывает спрос у украинских инвесторов", – отметил глава Фонда.

Он напомнил, что много лет работал в недвижимости и имеет опыт того, что в условиях снижения доверия к валютам, рынкам капиталов и ценных бумаг инвестиции в объекты малой приватизации и недвижимость являются определенным выходом для малого и среднего бизнеса.

"Это опыт кризисных ситуаций в Украине 2014 года и глобального мирового кризиса 2008 года. Мы переориентировались не на продажу предприятий, а на продажу имущества. У нас его достаточно много: это и отдельное неуставное имущество, недвижимость, даже есть какие-то машины, бани, гаражи", – заявил Сенниченко.

По его словам, среднее количество участников аукционов, благодаря повышению прозрачности проведения торгов, по сравнению с прошлым годом квартал к кварталу увеличилось вдвое. В качестве наиболее примеров он привел продажу дома культуры "Киевприбора", где в ходе борьбы семи предпринимателей цена выросла с 2,43 млн грн до 10,1 млн грн, и дома культуры в Николаеве, который подорожал при продаже в 560 раз – до 28,75 млн грн.

Глава ФГИ отметил, что карантин немного мешает внутренним процедурам (процессы несколько замедляются из-за того, что меньше людей), но в целом ведомство приспособилось к дистанционной работе, как и оценщики.

Сенниченко уточнил, что по сумме аукционов, которые состоялись в первом квартале, в бюджет поступит 316 млн грн, что превышает план на первый квартал.

Комментируя данные Госказначейства о поступлениях в январе-марте 202 млн грн от ФГИ, глава Фонда пояснил, что на оплату средств по итогам аукционов есть два месяца, а карантин не привел к отказу покупателей от сделок.