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 Ремонт трассы Киев-Харьков в Полтавской области завершат до конца года, – "Укравтодор"

В 2020 году запланировано обновить всю автодорогу М-03 Киев-Харьков-Довжанский в пределах Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Общая протяженность автодороги в пределах Полтавской области - 285 км. На балансе Службы автомобильных дорог в Полтавской области находятся 265 км. Еще 4 км дороги, которые проходят через город Полтава, находящиеся на балансе городского совета, - из-за вопроса с ремонтом этого участка проект полного обновления М-03 был на время заморожен.

Чтобы ситуация сдвинулась с места, в государственном бюджете Украины, по инициативе правительства и "Укравтодора" была сформирована отдельная бюджетная программа для ремонта участка дороги М-03 в черте города Полтава. Дорога будет отремонтировано в этом году.

"Участок маршрута Киев-Харьков, который проходит через Полтаву, долгие годы оставался камнем преткновения. В этом году благодаря слаженному сотрудничеству всех ветвей власти удалось привлечь финансирование ремонта проблемного участка", - подчеркнул руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Работы по реконструкции, текущего среднего и капитального ремонтов, строительства на М-03:

  • продолжаются работы по реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта "Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения";
  • продолжается строительство первой очереди обхода города Полтава;
  • продолжается реализация проекта капитального ремонта и реконструкции автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Полтава-Харьков длиной примерно 66 км;
  • в 2020 году планируется завершить работы на обходе города Лубны с ведением в эксплуатацию 13 км автодороги первой категории и 266 погонных метров моста через реку Сула и путепровода через железную дорогу.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189545
 
 
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