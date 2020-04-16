 Ремонт трассы Киев-Харьков в Полтавской области завершат до конца года, – "Укравтодор"

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Общая протяженность автодороги в пределах Полтавской области - 285 км. На балансе Службы автомобильных дорог в Полтавской области находятся 265 км. Еще 4 км дороги, которые проходят через город Полтава, находящиеся на балансе городского совета, - из-за вопроса с ремонтом этого участка проект полного обновления М-03 был на время заморожен.

Чтобы ситуация сдвинулась с места, в государственном бюджете Украины, по инициативе правительства и "Укравтодора" была сформирована отдельная бюджетная программа для ремонта участка дороги М-03 в черте города Полтава. Дорога будет отремонтировано в этом году.

"Участок маршрута Киев-Харьков, который проходит через Полтаву, долгие годы оставался камнем преткновения. В этом году благодаря слаженному сотрудничеству всех ветвей власти удалось привлечь финансирование ремонта проблемного участка", - подчеркнул руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Работы по реконструкции, текущего среднего и капитального ремонтов, строительства на М-03: