 Рада уполномочила Кабмин определять административные центры общин

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2653 во втором чтении и в целом проголосовали 264 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, действующим законодательством не определен субъект принятия решений по определению административных центров и территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, что "делает невозможным завершение процесса формирования способных территориальных общин, и ставит под угрозу возможность проведения в 2020 году местных выборов на новой территориальной основе".

В связи с этим законом Кабинету министров предоставлено право принимать решения по определению административных центров территориальных общин и территорий территориальных общин, а также подавать в Верховную Раду проекты актов о создании и ликвидации районов.

Законом также введены понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах отмечает, что идея возложение на правительство полномочия определять административные центры территориальных общин не согласуется с положениями закона "О добровольном объединении территориальных общин".

Кроме того, такие полномочия Кабмина не отвечают п. 29 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, согласно которой образование и ликвидация районов, установление и изменение границ городов является компетенцией парламента.