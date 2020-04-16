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 Гендиректор "Укрпошты" отправит на карантин сотрудников, посещавших мероприятия на Пасху

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский призвал коллектив предприятия отказаться от посещений массовых мероприятий и церковных служб в период Пасхальных праздников и оставил за собой право не выплачивать 25 тыс. грн компенсации за заражение, в случае, если будет доказано, что сотрудник заразился в ходе посещения массовых мероприятий.

Об этом Смелянский написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Я не имею права запретить вам идти в церковь. Но я имею право (моральное) очень вас попросить не делать этого и встретить Пасху дома, с семьей, включив онлайн или ТВ-трансляцию Пасхальной службы", - написал Смелянский.

Он отметил, что каждый сотрудник почты может невольно стать носителем опасного вируса.

"Прошу вас осознать эту ответственность. Я очень надеюсь и верю (что особенно важно в эти дни), что вы прислушиваетесь к моей просьбе. Однако, если нет, я буду настойчиво рекомендовать своим непосредственным руководителям, в случае установления факта посещения вами массовых служб в эти дни (включая "чистый четверг"), отправить вас в оплачиваемый, а в случае его отсутствия, в неоплачиваемый отпуск сроком на две недели , чтобы в условиях самоизоляции убедиться в том, что вы здоровы. Напоминаю, что в этом случае надбавка за работу в условиях карантина начисляться не будет. Я также оставляю за собой право не выплачивать сумму в 25 тыс. грн, предусмотренную на случай заражения коронавируса, если будет доказан факт заражения во время Пасхальных массовых мероприятий", - подчеркнул Смелянский.

Он также выразил уверенность, что к его призыву остаться дома присоединятся руководители всех стратегических предприятий, которые сегодня обеспечивают жизнедеятельность страны в условиях карантина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189536
 
 
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