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 Рада ратифицировала договор с ЕИБ о гранте на 10 миллионов для государственных вузов

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0034 в целом проголосовали 339 народных депутатов.

Законом ратифицировано соглашение о гранте Фонда Е5Р с Европейским инвестиционным банком, подписанное 17 декабря 2018 года.

В соответствии с соглашением, предусматривается предоставление Украине гранта в объеме 10 млн евро на реконструкцию объектов государственных учреждений высшего образования для улучшения их энергоэффективности.

Общая стоимость первого этапа составляет 160 млн евро. В том числе в 2016 году Украина подписала соглашение с ЕИБ для его финансирования на 120 млн евро, еще 30 млн евро составляет кредит Северной экологической финансовой корпорации и 10 млн евро – инвестиционный грант E5P.

На первом этапе в проекте участвуют семь учреждениях высшего образования Украины: Харьковский политехнический институт; Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова; Национальный университет "Львовская политехника"; Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка; Черниговский национальный технологический университет; Сумской государственный университет; Винницкий национальный технический университет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189531
 
 
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