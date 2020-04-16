 Рада ратифицировала договор с ЕИБ о гранте на 10 миллионов для государственных вузов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0034 в целом проголосовали 339 народных депутатов.

Законом ратифицировано соглашение о гранте Фонда Е5Р с Европейским инвестиционным банком, подписанное 17 декабря 2018 года.

В соответствии с соглашением, предусматривается предоставление Украине гранта в объеме 10 млн евро на реконструкцию объектов государственных учреждений высшего образования для улучшения их энергоэффективности.

Общая стоимость первого этапа составляет 160 млн евро. В том числе в 2016 году Украина подписала соглашение с ЕИБ для его финансирования на 120 млн евро, еще 30 млн евро составляет кредит Северной экологической финансовой корпорации и 10 млн евро – инвестиционный грант E5P.

На первом этапе в проекте участвуют семь учреждениях высшего образования Украины: Харьковский политехнический институт; Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова; Национальный университет "Львовская политехника"; Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка; Черниговский национальный технологический университет; Сумской государственный университет; Винницкий национальный технический университет.