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 Ритейл, Макроэкономика
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 Бизнес ожидает падения объемов производства и продаж, – НБУ

Украинский бизнес ожидает сокращения объемов производства и объемов продаж.

Об этом в своем видеообращении по экономическим итогам первого месяца карантина сказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Прошел первый месяц карантина, настроения бизнеса ухудшились. На сегодня, учитывая прогнозы относительно ухудшения мировой экономики, наш бизнес тоже ожидает сокращения объемов производства и объемов продаж. Это не могло не отразиться на рынке труда. К сожалению, количество новых вакансий обнулилось, оно почти отсутствует. Несмотря на то, что бизнес пытается сохранить рабочие месяца и не увольнять людей, к сожалению, большое количество людей осталось без работы и потеряло доход", - сказала Рожкова. 

По прогнозу правительства уровень безработицы в текущем году составит 9,4% против ранее прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189528
 
 
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"К сожалению, количество новых вакансий обнулилось, оно почти отсутствует. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189528"
подивимося як у травні уряд створить 500000 нових робочих місць про що було нещодавно анонсовано.
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малому бізнесу який і так все плате теж жопа с касовими апаратами, тому він теж почне закриватись і звільнати найманих і їхати за кордон зе зробили разом додовбатись можно до всього
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