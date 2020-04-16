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Все про:Еврокомиссия (570) финансирование (941) Донбасс (521)

 Еврокомиссия выделила 13 миллионов евро для пострадавших на Донбассе

Европейская комиссия выделяет Украине 13 млн евро для жителей на востоке стране, пострадавших от продолжающихся в результате российской агрессии военных действий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии, передает БизнесЦензор.

"Поскольку конфликт на восточной Украине идет уже семь лет, Европейская комиссия объявляет сегодня о выделении 13 млн евро для поддержки наиболее уязвимых людей, пострадавших от продолжающихся военных действий", - отмечается в пресс-релизе.

В ЕК отметили, что в то же время финансируемые ЕС гуманитарные проекты также помогут бороться со вспышкой коронавируса.

Европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, комментируя выделение финансов, сказал: "Европейский союз полностью солидарен с людьми на востоке Украины. Помощь ЕС помогает уязвимым людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, такие, как в сфере здравоохранения и водоснабжение. Доступ к таким услугам еще более важен перед лицом вспышки коронавируса. ЕС поддерживает нуждающихся людей по обе стороны линии соприкосновения".

В Еврокомиссии отметили, что гуманитарные потребности на востоке Украины "продолжают расти".

"Объявленное сегодня финансирование поможет отремонтировать здания, пострадавшие в результате конфликта, такие как школы и медицинские учреждения, и обеспечить основные потребности, такие как образование и водоснабжение", - пояснили в ЕК.

В пресс-релизе констатируется, что вся гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста.

"ЕС постоянно призывает к беспрепятственному доступу гуманитарных организаций, оказывающих поддержку на местах в районы, не контролируемые государством", - добавили в ЕК

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189523
 
 
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