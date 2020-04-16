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 Минэкономики анонсировало кредиты для бизнеса на выплату зарплат

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует через неделю представить новую кредитную программу для малого бизнеса, которая предполагает компенсацию зарплат сотрудникам во время карантина.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также в активной разработке второй программы – для микро- и малых предприятий, которые не имеют кредитных программ, но нуждаются в средствах для выплаты заработной платы", – сказал министр.

"Надеюсь, в короткий, недельный срок мы ее завершим и анонсируем запуск", – добавил Петрашко.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 15 апреля, принял решение расширить программу "Доступные кредиты "5-7-9" для поддержки микро и малого бизнеса во время карантина.

В частности, расширены критерии предприятий, которые могут претендовать на льготное кредитование. Также предусмотрена возможность рефинансирования на срок до 5 лет существующей задолженности предпринимателей за счет средств льготных кредитов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189522
 
 
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Ахметов главное как вовремя шахтеров без зарплаты оставил.... От суки...
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