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 Беларусь планирует получить $900 миллионов экстренной помощи от МВФ

Беларусь рассчитывает получить от Международного валютного фонда в этом году от $500 до $900 миллионов экстренного финансирования из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил министр финансов страны Максим Ермолович, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, Минск ожидает решения о выделении финансирования уже до конца апреля и может направить деньги как на обеспечение экономической стабильности, так и на выплаты по долгам.

При этом Ермолович подчеркнул, что у Минфина достаточно резервов для выплат по внешним долгам даже без привлечения дополнительного финансирования.

В марте Белоруссия отложила на неопределенный срок размещение евробондов из-за пандемии, однако, по словам Ермоловича, Минфин пока не отказался от планов размещения облигаций, в том числе на российском рынке, хотя и считает условия для их размещения сейчас неблагоприятными.

По словам министра, по итогам первого квартала Минфин не заметил падения доходов, однако ведомство готовит сокращение необязательных бюджетных расходов.

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Как сообщалось, правительство Беларуси запросило у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до $1 млрд, которые предлагается через крупные госбанки направить на поддержку предприятий в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189518
 
 
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