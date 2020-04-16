 Нацкомиссия одобрила увеличение инвестиционной программы "Укрэнерго" в 2 раза

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", около 80% общего объема финансирования программы (5,1 млрд грн) будет проводиться за счет кредитных средств международных финансовых организаций, передает БизнесЦензор.

На финансирование инвестпрограммы непосредственно за деньги компании приходится лишь 20% (1,3 млрд грн).

"Значительное увеличение объема инвестиций обусловлено тем, что к 2020 год является периодом интенсивного финансирования значительной части проектов, в то время как 2018-2019-й – были годами их подготовки и проектирования. Вместе с тем мы стремимся как можно больше использовать для инвестиций кредитные средства", – отметил и.о. главы "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Руководитель компании подчеркнул, что всловия, на которых "Укрэнерго" привлекает кредиты от международных финансовых организаций, предусматривают низкую кредитную ставку и долгий срок возвращения.

"Благодаря этому не нужно резко увеличивать тарифы компании, чтобы что-то построить, поэтому потребители не будут страдать от резкого роста тарифов "Укрэнерго" из-за необходимости масштабных инвестиций", – добавил Кудрицкий.

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В частности, из общего бюджета инвестпрограммы на 2020 год 4,8 млрд грн планируется направит на техническое перевооружение и реконструкцию подстанций, воздушных линий и т.д., и 1,6 млрд грн – на новое строительство.

В частности, в 2020 году будет завершено строительство стратегически важной ПС 500 кВ "Креминская" с заходами ВЛ 500 кВ Донбасская-Донская и ВЛ 220 кВ Креминская-Юбилейная, а также ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС-Каховская с ПС 750 кВ "Каховская" и заходами ВЛ 330 кВ.

Кроме того, продолжается строительство ВЛ 330 кВ Западно-Богородчаны с реконструкцией ПС 330 кВ "Богородчаны" и ПС 750 кВ "Западноукраинская", ПС 330 кВ "Слобожанская" с заходами ВЛ 330 кВ, а также ПС 330/110/35 кВ "Западная" с заходами ВЛ 330 кВ.

Кроме этого, в 2020 году планируется реконструкция 36 подстанций и 7 линий 750-220 кВ, а также установка и замена 17 единиц трансформаторного оборудования 750-220 кВ, 25 трансформаторов напряжения 350-110 кВ, 10 единиц шунтирующих реакторов 35 кВ, 8 выключателей 330-110 кВ, 24 шт. высоковольтных вводов 330-150 кВ, 25 шт. трансформаторов напряжения 330-110 кВ, 24 шт. ограничителей перенапряжений 750-110 кВ, 12 комплектов устройств релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики и другого оборудования.